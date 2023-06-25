Rakitic'e cazip teklif: Yıllık 10 milyon euro

Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, Sevilla forması giyen Hırvat yıldız Ivan Rakitic'e yıllık 10 milyon euro teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Rakitic'e cazip teklif: Yıllık 10 milyon euro
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25 Haziran 2023 16:05
Son güncelleme 25 Haziran 2023 16:06
Transfer piyasasında rüzgar estiren Suudi kulüplerinden bir flaş transfer hamlesi daha geldi. 

Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, Sevilla'da forma giyen 35 yaşındaki Ivan Rakitic'i kadrosuna katmak istiyor. 

Mundo Deportivo'nun haberine göre Al Ettifaq, Hırvat yıldıza 2 senelik sözleşme ve yıllık 10 milyon euro maaş sundu. 

Rakitic'in temsilcileri ile iletişime geçen Suudi yöneticileri, oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

Daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddeden Rakitic, kendisine sunulan bu teklife henüz cevap vermedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

35 yaşına gelmesine rağmen gösterdiği performansla Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasında büyük başrol oynayan oyunculardan biri olan Rakitic, bu sezon 51 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

Hırvat yıldızın Sevilla ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. 

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