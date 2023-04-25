Rakipler Göztepe'ye çalıştı

Spor Toto 1'inci Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi sonrası Altay derbisinde 1-1'lik beraberliği uzatmada kurtaran Göztepe, Play-Off yarışındaki rakiplerinin aldığı sonuçlara sevindi. Ligde 54 puanla Play-Off hattında 7'nci sırada olan Göztepe'nin direkt Play-Off finaline kalacak 3'üncülük için çekiştiği rakiplerinden Eyüpspor ve Pendikspor birbirleriyle 1-1 berabere kalınca 58'er puanda kaldı. Sakaryaspor da Boluspor'la 1-1 berabere kalarak 56 puana ulaştı. Göz-Göz'ün alt basamağındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü, şampiyon Samsunspor'a 4-1 yenilince 50 puandan çıkamadı.
Yine 50 puanlı Bandırmaspor öne geçtiği maçta düşme korkusu yaşayan Erzurumspor FK'ya evinde 4-2 yenilirken, Manisa FK da evinde Altınordu'yla 2-2 berabere kalıp 49 puanla Göztepe'yle arasındaki farkı eritemedi. Bitime 4 maç kala bu hafta sonu tüm rakipleri zorlu sınavlara çıkarken deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'la oynaması gereken karşılaşmadan hükmen galibiyet alıp haftayı 3 puanla kapatması garanti tek takım olacak sarı-kırmızılı ekip büyük avantaj elde edecek. Göztepe'nin yarıştaki rakiplerinden maç fazlası bulunan Eyüpspor ve Sakaryaspor, yarışta kalan haftalarda İzmir temsilcisinden birer maç eksik oynamanın handikabını da yaşayacak.
Yine 50 puanlı Bandırmaspor öne geçtiği maçta düşme korkusu yaşayan Erzurumspor FK'ya evinde 4-2 yenilirken, Manisa FK da evinde Altınordu'yla 2-2 berabere kalıp 49 puanla Göztepe'yle arasındaki farkı eritemedi. Bitime 4 maç kala bu hafta sonu tüm rakipleri zorlu sınavlara çıkarken deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'la oynaması gereken karşılaşmadan hükmen galibiyet alıp haftayı 3 puanla kapatması garanti tek takım olacak sarı-kırmızılı ekip büyük avantaj elde edecek. Göztepe'nin yarıştaki rakiplerinden maç fazlası bulunan Eyüpspor ve Sakaryaspor, yarışta kalan haftalarda İzmir temsilcisinden birer maç eksik oynamanın handikabını da yaşayacak.
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