Rakipler Göztepe'ye çalıştı

Spor Toto 1'inci Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi sonrası Altay derbisinde 1-1'lik beraberliği uzatmada kurtaran Göztepe, Play-Off yarışındaki rakiplerinin aldığı sonuçlara sevindi. Ligde 54 puanla Play-Off hattında 7'nci sırada olan Göztepe'nin direkt Play-Off finaline kalacak 3'üncülük için çekiştiği rakiplerinden Eyüpspor ve Pendikspor birbirleriyle 1-1 berabere kalınca 58'er puanda kaldı. Sakaryaspor da Boluspor'la 1-1 berabere kalarak 56 puana ulaştı. Göz-Göz'ün alt basamağındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü, şampiyon Samsunspor'a 4-1 yenilince 50 puandan çıkamadı.

Yine 50 puanlı Bandırmaspor öne geçtiği maçta düşme korkusu yaşayan Erzurumspor FK'ya evinde 4-2 yenilirken, Manisa FK da evinde Altınordu'yla 2-2 berabere kalıp 49 puanla Göztepe'yle arasındaki farkı eritemedi. Bitime 4 maç kala bu hafta sonu tüm rakipleri zorlu sınavlara çıkarken deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'la oynaması gereken karşılaşmadan hükmen galibiyet alıp haftayı 3 puanla kapatması garanti tek takım olacak sarı-kırmızılı ekip büyük avantaj elde edecek. Göztepe'nin yarıştaki rakiplerinden maç fazlası bulunan Eyüpspor ve Sakaryaspor, yarışta kalan haftalarda İzmir temsilcisinden birer maç eksik oynamanın handikabını da yaşayacak.