Rakibini biçti! Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde skandal

Beşiktaş ile Fenerbahçe U21 takımları arasında oynanan karşılaşmada mücadelenin hakemi skandal bir karara imza attı. Rakibine sert bir hareket yapan Fenerbahçeli oyuncu Adenis Shala sadece sarı kart gösterdi.

25 Şubat 2018 15:26
Rakibini biçti! Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde skandal
Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe U21 takımı karşılaşıyor. Maçın hakemi ilk yarıda skandal bir karar verdi.
Maçın 37. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Adenis Shala, taç çizgisi üzerinde rakibine kasti tekme atarak faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi bu hareket sonrasında Shala'ya sarı kart gösterdi. Faul videosunun sosyal medyaya düşmesi sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Bu arada karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini Süleyman, Mertcan ve Gani kaydetti. (Fanatik)



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