Rakibimiz Karadağ'dan öne çıkanlar

Grupta dengeleri değiştiren takım olarak öne çıkan Balkan ekibi Karadağ'da kilit isim olarak Atletico Madrid forması giyen stoper Savic öne çıkıyor. Ağırlıklı olarak dörtlü savunma ile oynayan Karadağ, özellikle orta sahada sert ve dirençli bir ekip olarak öne çıkıyor.



İstanbul'da 2-0 geriye düşüp 2-2'yi buldukları maçın kopyasını Hollanda karşısında da sergilediler. Oyun disiplininden kopmamaları dikkat çekerken hücum hattındaki kalite eksikliği de en büyük dezavantajları.



Bugün grupta her şey olabilir! İşte 2 maçtaki skorlara göre olasılıklar…



1 Norveç, Hollanda'yı; Türkiye de Karadağ'ı aynı gol farkı ile mağlup ederse G Grubu'nu lider tamamlayacağız.

2 Hollanda-Norveç maçı berabere biterse Karadağ'dan alacağımız 1 puan bizi grupta 2. yapacak.

3 Portakallar, Norveç'i devirdiği anda Türkiye'ye Karadağ'da az farklı yenilgi bile play-off vizesi getirecek.

4 Norveç'in yenilmesi halinde, Türkiye de aynı skor farkı ile kaybederse play-off vizesi yine bizde olacak





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