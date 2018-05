Rakibe verdikleri kürek Dünya Fair Play ödülünü getirdi

Altınboynuz Spor Kulübü ekibi 2016'da Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası final karşılaşmasında gerekli ekipmanı olmayan rakibine yardım ettiği için Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından sportif davranış dalında büyük ödül olan "şeref diploması"na layık görüldü.Geçen yıl Sapanca Gölü Kırkpınar Parkuru'nda düzenlenen şampiyonanın final karşılaşmasına çıkan Sinop Gençlik Spor Kulübü sporcuları standart küreği bulunmadığı için egzoz borusundan kürek yaparak yarışlara katılmak istedi. Altınboynuz Spor Kulübü sporcuları ve yöneticileri rakiplerine kürek vermeyi teklif ederek yarışa eşit şartlarda katılmak istediklerini bildirdi. Rakiplerinin küreğiyle yarışa katılan Sinop Gençlik Spor Kulübü üçüncülüğü elde edip kupayı aldı, Altınboynuz Spor Kulübü ise dördüncü oldu.Altınboynuz Spor Kulübü, CIFP tarafından sportif davranış dalında büyük ödül olan "şeref diploması"nı almaya hak kazandı.Kulübün başkanı Burak Demirsaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kupası 2. etap yarışlarında Sinop Gençlik Spor Kulübü sporcularıyla çıkacakları final karşılaşmasında rakiplerinin yarışa egzoz borusundan yaptıkları küreklerle çıktığını söyledi.Parkura geldiklerinde bu durumu fark ettiklerini anlatan Demirsaran, "Biz 'Size iki çift kürek verelim, beraber yarışalım iyi olan da kazansın.' diye teklif ettik çünkü kazanmakla ilgili çok bir derdimiz yok. Adil yarışmakla ilgili bir derdimiz var. İki çift kürek verdiğimiz rakibimiz yarışta bizi geçti. Biz o yarışta rakibimizi geçseydik birkaç puan daha alıp kulübümüze bir kupayla daha dönecektik ama kupadan ziyade adil yarışmış olmanın hazzı daha büyük. En azından huzurluyuz." diye konuştu.Bu durumun gazetede haber olduğunu ve Milli Olimpiyat Komitesinin dikkatini çektiğini belirten Demirsaran, komite üyelerinin kendisini çağırdığını ve olayı araştırdığını daha sonra da konuyu CIFP'ye taşıdığını aktardı.Konseyin çok ciddi çalıştığını ve mart ayında çıkardığı kararla Dünya Fair-Play ödülünü Altınboynuz Spor Kulübüne layık gördüğünü dile getiren Demirsaran, şöyle devam etti:"Tabii ki bu çok gurur verici bir şey. Bu kategoride verilmiş en büyük ödül. Bir başka özelliği de ilk kez bir kulübe veriliyor olması. Sporculara bireysel olarak verilmiş ama bir kulübe ilk defa veriliyor. Tabii ki bu bizim açımızdan gurur verici. Kürek sporunda buna benzer çok örnek var. Sporcular ve kulüpler birbirlerine yardımcı olurlar. Burada kulüpler teknelerini beraber taşır, beraber suya indirir, eksiklerini birlikte tamamlarlar ama bizim şansımız bu olayın haber haline dönüşmesi ve Milli Olimpiyat Komitesinin dikkatini çekmesi. Gururluyuz eylülde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de tüm dünyanın gözü önünde önce Türkiye'nin adını duyuracağız sonra kulübümüzün bayrağını açacağız. Ödülü de şerefle bu ülkeye getireceğiz inşallah.""Yarışmanın güzelliği, mücadelenin, hırsın temponun yarattığı keyif bizim için her şeyden önce geliyor." diyen Demirsaran, "Tabii ki spor kardeşlik demek tüm kulüplerin de bu şekilde davranması lazım. Biz mutlaka iyi spor yapmalı iyi sporcularla adil yarışmalıyız. Sporcularımıza bunu empoze etmeye çalışıyoruz. Kürek çekmek işin sadece bir kısmı. Bir spor kültürüne sahip olabilmek en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.Altınboynuz Spor Kulübü Antrenörü Fırat Fırat da her zaman eşit şartlarda yarışabilme ilkesiyle hareket ettiklerini, o kültürle yetiştiklerini aktararak, şöyle konuştu:"Kürek verdik ve eşit şartlarda yarıştık. Olması gereken buydu zaten. Bizi geçtiler onları tebrik ettik. İnsanlar maalesef hırslarına yeniliyor, biz de hırslıyız ama ilk önce eşit şartlarda yarışabilmemiz gerekiyor. Küreği vermesek kupayı alabilirdik ama servise binip gittiğimiz zaman aklımızda kalacaktı böyle bir şeye gerek yok. Hakkıyla kazanmak güzel ve sonrasında da hep kazandık en doğrusu buydu. Bunu haber yapıp duyurduğu için de basın mensuplarına teşekkür ediyoruz."Kürek sporcusu Emin Nurgör, söz konusu mücadelede antrenör Fırat Fırat ile birlikte yarıştıklarını ve rakiplerine kürekleri kendilerinin verdiğini anlatarak, her zaman kulüp olarak fair play ilkesiyle hareket ettiklerini ifade etti.Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, yapılan davranışın fair play içerisinde çok iyi bir dostluk nişanesi olduğunu kaydetti.Altınboynuz ekibinin malzeme konusunda yarışa giremeyecek rakibine kendi malzemesini vererek aynı şartlarda yarıştığına dikkati çeken İşseven, "Bu her şeyden önce bir insanlık örneği. Bunun yanında ödüllendirilmesi gereken bir durum. Kendilerine ben de teşekkür ederim. Keşke bütün kulüplerimiz de anlayış bu çerçeve içerisinde devam etse. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.