Rakibe Akdağ: 'Engelli olmak satranç için engel değil'

Karaman'da yaşayan 31 yaşındaki Rakibe Akdağ, satrancın oturularak yapılabilen bir spor olmasından dolayı engelliler için oldukça uygun bir spor olduğunu, eşit imkan sunduğu için her engellinin bu branşla ilgilenebileceğini ifade etti.



Kısa zaman içinde satrancın kendisine çok şey kazandırdığını belirten Rakibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denizli'de yaşıyordum. Karaman'a dönmek durumunda kalınca büyük bir psikolojik boşluğa düştüm. O sırada satrançla tanıştım. Tam anlamıyla hayatım değişti. Önceden hiçbir aktivitem yoktu, evden çıkmıyordum. Satrançla tanıştıktan sonra hem sosyalleştim, arkadaş çevrem arttı hem de çok daha pozitif biri oldum. Satranç sayesinde odaklanma kabiliyeti kazandım, performansım, düşünme yeteneğim arttı. Bir buçuk yıl önce hayatıma giren satrancın bana kısa sürede çok büyük katkısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Hayatındaki birçok zorluğu satranç sayesinde atlattığını aktaran Rakibe, şöyle konuştu:



"Geçen sene Antalya'da düzenlenen kadınlar şampiyonasında benden çok daha uzun yıllar oynayanlarla yarıştım, herkes cesaretime şaşırmıştı. Benim için katılmak bile büyük bir tecrübeydi. Aynı zamanda il turnuvalarında hakemlik de yapıyorum. Satrancın hayatımda olmasından, satrançla tanışmış olmaktan çok mutluyum."



- "Satranç engelli bireyler için eşit imkan tanıyor"



Satranca geç yaşta başlamasının ve fiziksel engelli olmasının satranç oynamak için engel olmadığını vurgulayan Rakibe, "29 yaşındayken satranca başladım, aslında bir spor branşına başlamak için oldukça geç bir yaştı ama satranç yaşımı ve engelli olmamı tolere etti. Satranç engellilere bu anlamda eşit imkan tanıyor, hatta oturduğunuz yerden yapabildiğiniz için engellilere en uygun spor dalı. Bence her engelli birey satranç oynamalı en azından denemeli." ifadelerini kullandı.



Özellikle annesinden büyük bir destek gördüğünü, kendisiyle birlikte her yere annesinin de geldiğini söyleyen Rakibe, şunları kaydetti:



"Başta her zaman yanımda olan anneme ve satrançla beni tanıştıran eğitmenlerim Sezen Gülten Orbay, Halil İbrahim Özen'e, Karaman İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu'na, Gençlik Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'e ve federasyonumuza teşekkür ederim."