Washington Açık Turnuvası'ndaki ilk tur maçında üç raket parçalayan Fransız tenisçi Benoit Paire, 16 bin 500 dolar para cezası aldı.



Sinirlerine hakim olamaması, erkekler dünya sıralamasının 55. basamağındaki Benoit Paire'e pahalıya patladı.



Paire, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen turnuvanın ilk turunda Kıbrıs Rum Kesimi'nden dünya 91'incisi Marcos Baghdatis'e 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) yenildi.



Final setinde 5-2 geriye düşmesinin ardından öfkesine yenik düşen Paire, defalarca zemine vurduğu raketini yere fırlattı. Oturmak için gittiği bankta da sakinleşmeyen 29 yaşındaki tenisçi, iki raket daha parçaladı.



Bunun üzerine Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP), ana tabloya yükseldiği için 7 bin 130 dolar ödül kazanan Paire'e, 16 bin 500 dolar ceza verdi.



