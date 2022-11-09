Rakamlarla Anadolu Efes

THY EuroLeague'de 10 Kasım Perşembe günü Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes'in, bu sezon ortaya koyduğu performansı mercek altına alıyoruz.



Shane Larkin, görev yaptığı son 12 maçın 11'inde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Başarılı oyuncu ayrıca forma giydiği son 12 karşılaşmanın 11'inde çift haneli skorlar üretti. Larkin, yer aldığı son dokuz karşılaşmanın sekizini çift haneli verimlilik puanları üreterek tamamladı. Larkin ayrıca forma giydiği son yedi maçın altısında sahadan en az bir top çalma yaparak ayrıldı.



Vasilije Micic, görev yaptığı son 26 maçın 25'inde sahadan en az 12 sayı kaydederek ayrıldı. Micic ayrıca forma giydiği son 26 karşılaşmanın 25'inde sahadan 12 ve daha üzerinde verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Micic, ayrıca görev yaptığı son 23 karşılaşmayı en az bir üç sayılık isabet bularak tamamladı.



Will Clyburn, Euroleague'de oynadığı son 13 karşılaşmanın 12'sini sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak tamamladı.



Vasilije Micic maç başına 22,5 verimlilik puanı ortalaması ile tüm oyuncular arasında üçüncü, Will Clyburn de 20,3 ortalama ile beşinci sırada yer alıyor.



Micic maç başına kaydettiği 20,2 sayı ortalaması ile bu kategoride üçüncü, Clyburn ise 18,3 ortalama ile altıncı durumda bulunuyor.



Maç başına 7,0 asist ortalaması bulunan Vasilije Micic bu kategoride ikinci sırada yer alıyor. Micic, maç başına 3,0 üç sayılık isabeti ile bu sıralamada üçüncü durumda bulunuyor.



2019-20 sezonunun 11. hafta maçında Bayern Münih'e karşı 49 sayı kaydeden Shane Larkin, Euroleague'de tüm zamanların sayı rekorunu elinde bulunduruyor. Larkin ayrıca bu karşılaşmada 10 üç sayılık isabet bularak, bir maçta atılan en çok üç sayılık basket rekorunu da egale etmişti.



Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 313 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 204 blok ile Tibor Pleiss altıncı sırada bulunuyor.



Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1281 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu... Aynı sıralamada Tibor Pleiss 1238 ribaunt ile 11. sırada yer alıyor.



Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 527 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Tibor Pleiss ise bugüne kadar Euroleague'de aldığı 416 hücum ribaundu ile 13. sırada bulunuyor.



Vasilije Micic, Euroleague'de bugüne kadar yaptığı 973 asist ile Euroleague tarihinde en çok asist yapan oyuncular sıralamasında 10. sırada yer alıyor.



Shane Larkin'in Euroleague kariyerindeki 200. top çalmasına ulaşması için üç top çalma daha yapması gerekiyor.



Ante Zizic'in Euroleague kariyerindeki 500. ribaunduna ulaşması için 4 ribaunda ihtiyacı var.



Vasilije Micic'in Euroleague kariyerindeki 1000. asistine ulaşması için 27 ribaunda ihtiyacı var. Rodrigue Beaubois ise beş asist daha yaptığı takdirde Euroleague kariyerindeki 400. asistine ulaşacak.





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