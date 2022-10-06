Rakamlarla Anadolu Efes

THY EuroLeague'in ilk haftasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Anadolu Efes'in rakamlarına bakıyoruz.



Vasilije Micic, görev yaptığı son 20 maçın 19'unda sahadan en az 12 sayı kaydederek ayrıldı. Micic ayrıca forma giydiği son 20 karşılaşmanın 19'unda sahadan 12 ve daha üzerinde verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Micic, ayrıca görev yaptığı son 17 karşılaşmada sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.



Will Clyburn, oynadığı son dokuz maçın sekizinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.



Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 309 blok ile THY Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 203 blok ile Tibor Pleiss altıncı sırada bulunuyor.



Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1267 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu... Aynı sıralamada Tibor Pleiss 1218 ribaunt ile 11. sırada yer alıyor.



Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 523 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Tibor Pleiss ise bugüne kadar Euroleague'de aldığı 405 hücum ribaundu ile 13. sırada bulunuyor.



Vasilije Micic, Euroleague'de bugüne kadar yaptığı 931 asist ile Euroleague tarihinde en çok asist yapan oyuncular sıralamasında 10. sırada yer alıyor.



Micic iki maçta daha görev aldığı takdirde kariyerindeki 200. Euroleague maçına çıkmış olacak.



Takım kaptanı Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için bir asiste ihtiyacı var.



Ante Zizic'in Euroleague kariyerindeki 500. ribaunduna ulaşması için 28 ribaunda ihtiyacı var.





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