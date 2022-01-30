Rakamlarla Anadolu Efes

Shane Larkin, görev yaptığı son 21 karşılaşmanın 20'sinde sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Larkin ayrıca forma giydiği son 13 maçın 12'sinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Başarılı oyuncu görev yaptığı son 11 karşılaşmanın 10'unda çift haneli skorlar üretirken, forma giydiği son altı karşılaşmanın beşinde en az bir top çalma kaydetti.



Krunoslav Simon Euroleague'de kullandığı son 21, Chris Singleton da son 13 serbest atışı sayıya çevirdi.



Vasilije Micic, görev yaptığı son sekiz maçın yedisinde sahadan en az 12 sayı kaydederek ayrıldı. Micic ayrıca forma giydiği son yedi karşılaşmanın altısında sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı.



Euroleague'de 22. haftanın ardından Shane Larkin maç başına 18,85 verimlilik puanı ortalaması ile üçüncü, 14,20 sayı ortalaması ile dokuzuncu durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 5,05 asist ile bu kategoride üçüncü sırada yer alıyor. Başarılı isim % 93,83 ile ligdeki en iyi ikinci serbest atış yüzdesine sahip. Shane Larkin, maç başına 1,35 top çalma ile bu sıralamada sekizinci durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 1,90 üç sayılık isabeti ile bu kategoride 10. sırada bulunuyor.



Vasilije Micic, 22. haftanın ardından maç başına 16,59 sayı ortalaması ile bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 1,88 üç sayılık isabeti ile bu kategoride 12. durumda bulunuyor.



Anadolu Efes, 22. hafta itibarıyla maç başına 93,80 verimlilik puanı ortalaması ile tüm takımlar arasında ikinci sırada yer alıyor. Maç başına 82,00 sayı ortalaması ile ligin en skorer üçüncü takımı... Efes, maç başına 33,20 ribaunt ile bu alanda dokuzuncu, 16,75 asist ortalaması ile takım bu kategoride ise altıncı sırada yer alıyor. Ayrıca maç başına 6,50 top çalma ile dokuzuncu ve maç başına 2,35 blok ile 10. durumda.



2019-20 sezonunun 11. hafta maçında Bayern Münih'e karşı 49 sayı kaydeden Shane Larkin, Euroleague'de tüm zamanların sayı rekorunu elinde bulunduruyor. Larkin ayrıca bu karşılaşmada 10 üç sayılık isabet bularak, bir maçta atılan en çok üç sayılık basket rekorunu da egale etmişti.



Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 286 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 190 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 132 blok ile Chris Singleton 17. sırada bulunuyor.



Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 492 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.



Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1203 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu... Aynı sıralamada Adrien Moerman 1043 ribaunt ile 20., Chris Singleton da 1002 ribaunt ile 22. sırada yer alıyor.



Vasilije Micic, Euroleague'de bugüne kadar yaptığı 834 asist ile Euroleague tarihinde en çok asist yapan oyuncular sıralamasında 14. sırada yer alıyor.



Takım kaptanı Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.



James Anderson, bir iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.





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