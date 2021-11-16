Rakamlarla Anadolu Efes...

2019-20 sezonunun 11. hafta maçında Bayern Münih'e karşı 49 sayı kaydeden Shane Larkin, Euroleague'de tüm zamanların sayı rekorunu elinde bulunduruyor.



Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 276 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 185 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 129 blok ile Chris Singleton 19. sırada bulunuyor.



Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 476 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.



Dunston ayrıca, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1163 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 11. oyuncusu... Aynı sıralamada Adrien Moerman 985 ribaunt ile 21., Chris Singleton da 979 ribaunt ile 22. sırada yer alıyor.



Chris Singleton, Euroleague'de bugüne kadar üst üste 211 maçta forma giyerken, bu alanda Euroleague tarihinde tüm oyuncular arasında birinci sırada yer alıyor.



Shane Larkin, görev yaptığı son 10 karşılaşmanın dokuzunda sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Larkin ayrıca kullandığı son 13 serbest atışı da sayıya çevirdi.



Vasilije Micic, forma giydiği son 14 karşılaşmanın 13'ünde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.



Rodrigue Beaubois forma giydiği son dokuz maçın sekizinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.



Adrien Moerman, forma giydiği son altı karşılaşmada sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Moerman ayrıca son yedi maçını en az beş ribaunt alarak tamamladı.



James Anderson, dört iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.



Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.



Euroleague'de ilk dokuz haftanın ardından Shane Larkin maç başına 16,11 verimlilik puanı ortalaması ile bu kategoride 12. durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 4,67 asist ile bu kategoride dördüncü sırada yer alıyor. Başarılı oyuncumuz % 94,44 ile ligdeki en iyi serbest atış yüzdesine sahip.



Vasilije Micic, dokuzuncu haftanın ardından maç başına 16,86 sayı ortalaması ile bu sıralamada üçüncü sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 3,00 üç sayılık isabeti ile bu kategoride birinci, maç başına % 47,7 üç sayılık atış yüzdesi ile beşinci durumda bulunuyor. Başarılı oyuncumuz, maç başına 4,14 asist ile bu sıralamada dokuzuncu sırada yer alıyor.



Asist sıralamasında Krunoslav Simon da maç başına 4,00 asist ortalaması ile 10. durumda bulunuyor.



Adrien Moerman % 46,67 üç sayılık atış yüzdesi bu kategoride sekizinci durumda bulunuyor.



Takımımız dokuzuncu hafta itibarıyla maç başına 89,89 verimlilik puanı ortalaması ile tüm takımlar arasında dördüncü sırada yer alıyor. Ayrıca maç başına 79,11 sayı ortalaması ile ligin en skorer dördüncü takımıyız...





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