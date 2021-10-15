Rakamlarla Anadolu Efes...

Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 274 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada Tibor Pleiss ise 182 blok ile yedinci sırada bulunuyor. Altıncı sırada ise 194 blok ile Ioannis Bourousis var.

Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 470 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.

Dunston ayrıca, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1154 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu. Dokuzuncu sırada ise 1189 ribaunt ile Kerem Gönlüm bulunuyor. Aynı sıralamada Chris Singleton ise 968 ribaunt ile 23. sırada yer alıyor.

Shane Larkin, görev yaptığı son 10 karşılaşmanın dokuzunda sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Larkin ayrıca forma giydiği son 10 karşılaşmanın dokuzunda sahadan çift haneli skorlar üreterek ayrıldı.

Rodrigue Beaubois, görev yaptığı son 23 karşılaşmanın 22'sinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

Vasilije Micic, görev yaptığı son 12 karşılaşmanın 11'inde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

James Anderson, dört iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.

Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.

Adrien Moerman, bir üç sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 200. üç sayılık isabete ulaşacak.