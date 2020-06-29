FATİH TERİM: "HATASIZ OYNADI"

"VAN DIJK VE RAMOS'U ÖRNEK ALIYORUM"

Yaş 17, Emin Bayram



✨%81 Pas İsabeti

✨İkili mücadele: 2/4

✨Hava topu: 6/10

✨Pas arası: 1

✨Top çalma: 2

✨Uzun top: 3/5

✨Topla buluşma: 32

✨Engellenen Şut: 1



- Fatih Terim: "Emin Bayram gibi gençler Galatasaray'a çok lazım, Evelallah bunlardan fazlasıyla koyacağız"



— Sporx (@sporx) June 29, 2020

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın son 37 dakikasında görev alan Emin Bayram, 1 dakika forma giydiği Konyaspor maçı sonrası ikinci kez süre aldı ve performansıyla takdir topladı.Emin Bayram, 37 dakika boyunca 1 kez topu ayakla uzaklaştırdı, 1 kez şut engelledi, 1 kez parası yaptı ve 2 kez top çaldı.Genç yetenek, hiç faul yapmadan oyunu tamamladı ve kendisine 1 faul yapıldı.17 yaşındaki stoper, 3Emin'ingitti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrasında Emin Bayram ile ilgili olarak, "Kendi genç çocuğumuz Emin, böyle bir maçta hatasız oynadı. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Türkiye'nin havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı, çok da iyi oynadı. Çok sevinçliyim." ifadelerini kullandı.Emin Bayram ise maç sonrasında, "İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında oyunun temposuna ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray alt yapısındaydım ve bugün hayalimdi. Fatih Hoca'ya teşekkür ederim." dedi.Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.