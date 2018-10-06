Rajon Rondo: "Lonzo Ball tıpkı benim gibi, limiti gökyüzü"

İLGİLİ VİDEO

Los Angeles Lakers'ın veteran oyun kurucusu Rajon Rondo, Lonzo Ball'un potansiyel limitinin gökyüzü olduğunu söyledi."1'den 4'e kadar herkesi savunabiliyor." diyerek sözlerine başlayan Rondo, "Lonzo Ball, bu yaz kendini çok geliştirdi. Fiziği de önemli bir faktör. Onun savunmadaki limiti gökyüzü." ifadelerini kullandı.Rondo, "Şu an bu oyundaki en iyi ribaunt alan oyun kurucu Lonzo Ball. Oyunu, benim oyunuma çok benziyor. Fakat, Lonzo benden daha uzun ve daha atletik. Ben onun kadar uzun değilim. Ben daha koyu tenliyim, o daha açık tenli. Fakat, bunun dışında oyunumuzda birçok benzer yan var." diyerek sözlerini noktaladı.