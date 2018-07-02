Rajon Rondo, Lakers'a gitti!

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Los Angeles Lakers'ın, Rajon Rondo ile bir yıl, 9 milyon dolarlığına anlaştığı açıklandı.New Orleans Pelicans, Rondo ile yeniden anlaşmayı umuyordu.Rondo geçtiğimiz sezon, NOLA ekibiyle 3.3 milyon dolar kazanmıştı.