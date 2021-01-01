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Rajon Rondo en az üç maç yok!

Atlanta Hawks'ın, önümüzdeki en az üç maç boyunca veteran oyuncu Rajon Rondo'dan yoksun olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks'ın, önümüzdeki en az üç maç boyunca veteran oyuncu Rajon Rondo'dan yoksun olacağı bildirildi.

Takım, Rondo'nun sağ dizini güçlendirmek için dinlenme ve rehabilitasyon dönemine gireceğini ve takımın üç maçlık Batı Konferansı gezisinden önce gözden geçirileceğini duyurdu.

Hawks tarafından verilen zaman çizelgesi tutarsa, Rondo, Charlotte Hornets'e karşı iki (6 Ocak ve 9 Ocak), Philadelphia 76ers'a (11 Ocak) karşı da oynanacak bir maçı kaçıracak ve 13 Ocak'ta, Phoenix Suns'a karşı geri dönme fırsatı yakalayacak.

34 yaşındaki oyuncu bu sezon iki maçta forma giymiş ve 6.0 sayı ve 7.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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