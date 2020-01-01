Rajon Rondo, Atlanta Hawks ile anlaştı!

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Atlanta Hawks, Rajon Rondo ile iki yıllığı 15 milyon dolarlık bir sözleşme için anlaştı.



Rondo geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers için bir bench rolü üstlenmişti ve normal sezonda oynadığı 48 maçta 7.1 sayı, 5.0 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Rondo, geçtiğimiz Ekim ayında Lakers'ın Miami Heat'e karşı kazandığı şampiyonluk zaferinde de çok etkili olmuştu.



Rondo, serbest oyuncu dönemi başladığından beri kadrosuna veteran isimler ekleme hedefinde olan Hawks ekibinin son imzası oldu.



Atlanta, Rondo'nun kariyerindeki yedinci NBA takımı olacak. 34 yaşındaki oyuncunun kariyerinde en çok forma giydiği takım, kariyerinin ilk dokuz sezonunu birlikte geçirdiği organizasyon, Boston Celtics.



