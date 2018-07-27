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Rajko Rotman Kayserispor'da

Kayserispor, geçen sezonu Göztepe'de geçiren eski futbolcusu Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Rajko Rotman Kayserispor'da
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27 Temmuz 2018 23:15
Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Göztepe'de tamamlayan Rotman ile sözleşme imzaladı. Bugün 21:00 sıralarında Kayseri'ye gelen Rotman, sağlık kontrolünden geçti.

Slovenyalı orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından Kayserisporlu yöneticilerle bir araya gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rotman, daha önce 2016-17 sezonun ikinci devresinde sarı-kırmızılı formayı giymişti. 29 yaşındaki futbolcu Kayserispor formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

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