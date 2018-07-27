Rajko Rotman Kayserispor'da

Kayserispor, geçtiğimiz sezonu Göztepe'de tamamlayan Rotman ile sözleşme imzaladı. Bugün 21:00 sıralarında Kayseri'ye gelen Rotman, sağlık kontrolünden geçti.
Slovenyalı orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından Kayserisporlu yöneticilerle bir araya gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Rotman, daha önce 2016-17 sezonun ikinci devresinde sarı-kırmızılı formayı giymişti. 29 yaşındaki futbolcu Kayserispor formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Slovenyalı orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından Kayserisporlu yöneticilerle bir araya gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Rotman, daha önce 2016-17 sezonun ikinci devresinde sarı-kırmızılı formayı giymişti. 29 yaşındaki futbolcu Kayserispor formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın