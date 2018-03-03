Raiola'dan Balotelli ve Donnarumma açıklaması! 'Ayrılmalı...'

Ünlü menajer, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Mario Balotteli ve Gianluigi Donnarumma hakkında ilginç ifadeler kullandı."Napoli'nin yöneticisi olsaydım Balotelli'yi alırdım. Şu an en iyi forvetlerden biri ve onun için Napoli ideal bir ortam olur""Balotelli oyununu çok geliştirdi. Karakteriyle Napoli için harika bir futbolcu olur. Napoli'ye gelmekten korkan oyuncular var ancak onun için gerçekli değil. Onu almaya ikna olmalılar ve ona inanmaz zorundalar""Napoli'nin şampiyonluk için bu yıl önemli şansları var. Juventus ile rekabet etmek kolay değil ve çalışmaya devam etmeleri gerekiyor""Donnarumma şu an dünyanın en iyi kalecisi değil. Ancak kariyerinde doğru seçimler yaparsa en iyi olacak. Gelecek sezon üst düzey bir takıma gitmek zorunda. Bunu zaten ona söyledim"Nice ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Balotelli, bu sezon 29 maçta 21 gol attı ve 1 asist yaptı.Milan ile sezon başında 2021'e kadar sözleşme uzatan 19 yaşındaki Gianluigi Donnarumma, bu sezon 38 maçta 34 gol yedi ve 18 maçta kalesini gole kapadı.