Raiola: 'Zlatan, Messi yeteneğine ve Ronaldo iradesine sahip'

Zlatan Ibrahimovic, 39 yaşında olmasına rağmen Milan'la beraber yeniden zirveye oynuyor. Menajer Mino Raiola, oyuncusunun performansı üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü menajer aynı zamanda danışmanı olduğu bir diğer oyuncu Donnarumma için de sözleşme sorularını cevapladı.
"BALLON D'OR'U 8 KEZ KAZANIRDI"
Raiola, Zlatan için açıklamasında; "Ronaldo ile Messi arasında hep Portekizli'yi seçmişimdir. Diğer taraftan Zlatan ise bambaşka bir gezegenden geldi. O, tarihin en komple futbolcusu. Messi'nin yeteneğine ve Ronaldo'nun iradesine sahip. Eğer Ballon D'Or halk tarafından oylanıyor olsaydı, en az 8 kere kazanırdı." dedi.
Donnarumma sorularını cevaplayan menajer; "Şu an için Milan'da oynuyor ama gelecekte ne olacağını göreceğiz. Donnarumma dört sene önceki halinde değil ve artık onu soranların sayısı çokça arttı. Medyada yeni bir karmaşa çıkmaması için burada duracağım." açıklamasında bulundu.
Ünlü menajer aynı zamanda danışmanı olduğu bir diğer oyuncu Donnarumma için de sözleşme sorularını cevapladı.
"BALLON D'OR'U 8 KEZ KAZANIRDI"
Raiola, Zlatan için açıklamasında; "Ronaldo ile Messi arasında hep Portekizli'yi seçmişimdir. Diğer taraftan Zlatan ise bambaşka bir gezegenden geldi. O, tarihin en komple futbolcusu. Messi'nin yeteneğine ve Ronaldo'nun iradesine sahip. Eğer Ballon D'Or halk tarafından oylanıyor olsaydı, en az 8 kere kazanırdı." dedi.
Donnarumma sorularını cevaplayan menajer; "Şu an için Milan'da oynuyor ama gelecekte ne olacağını göreceğiz. Donnarumma dört sene önceki halinde değil ve artık onu soranların sayısı çokça arttı. Medyada yeni bir karmaşa çıkmaması için burada duracağım." açıklamasında bulundu.