Raiola: 'Zlatan, Messi yeteneğine ve Ronaldo iradesine sahip'

Zlatan Ibrahimovic, 39 yaşında olmasına rağmen Milan'la beraber yeniden zirveye oynuyor. Menajer Mino Raiola, oyuncusunun performansı üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Ünlü menajer aynı zamanda danışmanı olduğu bir diğer oyuncu Donnarumma için de sözleşme sorularını cevapladı.Raiola, Zlatan için açıklamasında; "" dedi.Donnarumma sorularını cevaplayan menajer; "" açıklamasında bulundu.