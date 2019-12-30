Raiola: "MANU, Erling Haaland için kızgın ama..."

Borussia Dortmund'a transfer olan Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, Manchester United'ı geri çevirmeleri hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Raiola: 'MANU, Erling Haaland için kızgın ama...'
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30 Aralık 2019 16:57
Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'a 30 milyon euro bedelle transfer olan Erling Haaland'ın dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola yaptığı açıklamada transferin detaylarını anlattı.

Erling Haaland, Manchester United yerine Borussia Dortmund'u seçtiğini açıklayan Mino Raiola, İngiliz ekibinin duruma kızmaması gerektiğini dile getirdi.

Raiola, "Manchester United'ın benimle alakalı bir açıklama yapıp yapmadığını bilmiyorum. Eğer yaptılarsa, kendi hatalarını kapatmaya çalışıyorlar demektir. Garip bir hayal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim. Manchester United'la görüştüm ve bu normal bir görüşmeydi, oyuncum sadece farklı bir yol seçti. Birini suçlamak istiyorlarsa, beni suçlasınlar ama oyuncumun mutlu olduğu gerçeğini değiştiremezler. Erling Haaland seçimini yaptı." dedi.

Norveçli golcü Haaland, bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 22 maçta 28 gol 7 asist yaptı.

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