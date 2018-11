Rainbow Six Siege'in yeni sezonundan ilk detaylar

Ubisoft, Rainbow Six Siege'in 4. Sezonu hakkında ilk ayrıntıları açıkladı.



Bu sezon "Operation Wind Bastion" olarak adlandırılıyor ve Fas'ta geçiyor. Bu sezon yeni bir Taaruzcu, yeni bir Savunmacı ve bu yeni Operatörlerden biriyle doğrudan alakalı yepyeni bir harita getiriyor.



Rainbow Six Siege'den harita ile bağlantılı ilk Operatör



Yeni harita Fortress (Kale) olarak adlandırılıyor ve Ubisoft'a göre bir Operatör ile yoğun bir şekilde ilişkilendirilen ilk harita. Kale, Atlas Dağları'ndaki askeri eğitim tesisinde, özellikle güney Fas'a özgü bir savunma mimarisi tarzı olan Kasbah tesisi. Kale, her biri hem uzun hem de yakın mesafeli, nişan almak için çeşitli seçenekler içerecek şekilde inşa edildi ve iki farklı bölüme sahip olacak şekilde tasarlandı.



Rainbow Six Siege web sitesinde yeni operatörlerden de biraz bahsediyor. GIGR'den (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Royale) biri Taaruzcu, diğeri Savunmacı iki yeni Operatör oyuna dahil olacak. Daha fazlası 18 Kasım 2018'de açıklanacak. Bu aynı zamanda Rio de Janeiro, Brezilya'da düzenen Rainbow Six Siege Pro League Finallerinin de tarihi.



Ubisoft geçtiğimiz günlerde Rainbow Six Siege'deki uygunsuz içerikleri kaldıracağını açıkladı ve global bir sürümle Çin ve diğer pazarlarda lansmana hazırlanıyor. Oyun ayrıca yakın zamanda Cadılar Bayramı etkinliğini tamamladı ve 1. Yıl Operatörleri'nin tamamı Mart 2019'a kadar satışa sunuldu.



