Rainbow 3. Yıl Sezon 3 geliyor! -İşte yeni operatörler!



Eylülde çıkacağı bilinen sezon 3 ile ilgili bugün Ubisoft, Rainbow'un kendi sitesinde bir açıklama yayınladı. Her şeyden önce yeni gelecek iki operatörden bahsetti Ubisoft.İki farklı ülkeden iki farklı operatör bu kez aynı takımda yer alacak. Grim Sky Urban Tactical Response Team yada kısaca GSUTR, bir adet İngilizce savunma operatörü ve bir adet Amerikan saldırı operatörü ile geliyor.İngiliz savunma operatörümüzün polis ve kadın olduğunu söyleyen Ubisoft ön saflarda iyi olduğunu ve düzeni bozan herbir şeye tahammül edemediğini ekliyor. Galiba ilk defa kalkan kullanan bir savunma operatörümüz olacak.Öte yandan Amerikan saldırı operatörümüzün ise taktiksel operasyonlarda keskin bir zekaya sahip olduğunu ve daha önce K,bil'de en kötüleri gördüğü söyleniyor.Ubisoft'un bir başka açıkladığı yenilikse Hereford Base haritasına rework yapıldığı.







Rekabetçi oyunu artırmak için haritaya bazı yeni yerler ve özellikler eklenmiş.Oyunla ilgili özellikle dürbünler açısından birkaç değişiklik daha yapan Ubisoft bu düzenlemeleri yakında test serverlarında aktif edecek, geri dönüşlere göre bazı değişikliklere gidilecek. 17-19 Ağustosta Rainbow'un resmi Twitch kanalı üzerinden Grim Sky ile ilgili daha çok bilgi verilecek.Birkaç yıldır beklediğimiz Türk operatör hayali ise yine suya düşmüş oldu ve umutlarımıza bir kesik daha attı Ubisoft. Oyundan toplam 40 operatör olduğu ve bunların 10 tanesinin halihazırda İngiliz/Amerikan olduğu gerçeği ortadayken 2 tane daha aynı ülkelere operatör gelmesi açıkçası bizleri pek memnun etmedi. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler?



