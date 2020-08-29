RAIN_MAN durmuyor!

Tek kuponda 448.291 TL kazandırdı!

Haber; Sporx.com
RAIN_MAN durmuyor!
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29 Ağustos 2020 09:33
Hafta içi iddaa bülteninde adeta şov yapıp tek kuponda 468.237 TL kazandıran tuttur.com bahis fenomeni RAIN_MAN durmuyor, kazandırmaya devam ediyor.

tuttur.com'da RAIN_MAN kuponlarına yüzlerce kişi oynarken, usta bahisçi bu kez tek kuponda tam 448.291 TL kazandırdı! Kupona oynayan 224 kişi toplamda 448.291 TL kazanırken, efsane bahisçi de yeni kuponlar paylaşmaya devam ediyor.

KUPONLARINI HEMEN GÖR

Son günlerde kazandırdığı kuponlarıyla dikkat çeken RAIN_MAN'in kuponlarını takip ederek kazanma şansı yakalayabilirsin. iddaa ustası RAIN_MAN'in yeni kuponuyla sen de kazanmak istersen tek yapman gereken ücretsiz üye olmak!

RAIN_MAN ve diğer bahis fenomenlerinin kuponlarını tuttur.com sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsin.

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