Raif Özel: 'Federasyon başkanlığına adayım'

Ankara ASKİ Spor Kulübü halter teknik direktörlük görevine devam eden eski milli takım teknik direktörü Raif Özel, "Halterde doping cezaları nedeniyle 2012 yılından bu yana yaşanan olayların sancılarını hala çekiyoruz. Halterin içine düştüğü bu pozisyondan kurtulabilmesi, daha verimli bir çalışma daha yüksek bir motivasyon oluşabilmesi düşüncesiyle Kasım ayında yapılacak seçimler için Halter Federasyonu başkanlığına adaylığımı koyuyorum" dedi.



Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına aday olan eski milli takım teknik direktörü Raif Özel, 26 Temmuz 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında Türkiye'yi tek sporcuyla temsil edilecek olmasının önemli, fakat yetersiz olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de halterin en büyük sorunlarından bir tanesi motivasyon eksikliği. 1988 yılında Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle bir çalışma, bir antrenman motivasyonu oluşmuştu. Türk halteri ondan sonraki süreçler içerisinde birçok başarılı sporcu yetiştirdi. Bariz bir motivasyon eksikliği var. Bunun yanı sıra illerimizde sporcu yetiştirme merkezlerinin verimli şekilde çalışmasıyla Türkiye'de bir halter çalışma sistemi ortaya konması gerekiyor. Bu çalışma sistemine bağlı olarak da minimum 5 ila 8 sene içerisinde tekrar bu yapının ortaya çıkabileceğine, bu düzeyde olimpik düzeyde haltercilerin tekrar halter sahnesine çıkabileceğine inanıyorum" diye konuştu.



"DOPİNGİN SANCILARINI TAŞIYORUZ"



Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'dan sonra pik yapan halter sporunun sonraki süreçler içerisinde duraklama ve gerileme dönemi içerisine girdiğini ifade eden Özel, "Son dönemlerde olimpiyatlara 1 sporcuyla katılacağız. Maalesef hiçbir kadın sporcuyla katılamıyoruz. Halterin içine düştüğü bu pozisyondan kurtulabilmesi, daha verimli bir çalışma daha yüksek bir motivasyon oluşabilmesi düşüncesiyle Kasım ayında yapılacak seçimler için Halter Federasyonu başkanlığına adaylığımı koyuyorum. Ülkemizde Uluslararası Halter Federasyonu 3 yıl uluslararası yarışmalarda doping çıktığı zaman bize ceza getiriyor. Aynı zamanda genel olarak olimpik halter anlamında düşündüğümüz zaman bu yaşanan olayların olimpiyatlardan halterin çıkarılması düşüncesini biraz daha yaygınlaştırdı. 2028 Olimpiyatları için bu sorun ortadan kalkmış olsa da ülkemizde zaman zaman yaşanan fevri olayların ve hala dopingin sancılarını taşıyoruz" dedi.



"HALTERE DESTEK YETERSİZ"



Türkiye'deki müessese kulüplerinin haltere yeterince ilgi göstermediğini söyleyen Özel, haltere ekonomik desteğin de yetersiz kaldığını belirterek, "Ankara'da ASKİ Spor Kulübü'nün destekleri söz konusu. Ben de bu kulüpte aşağı yukarı 30 yıla yakın zamanda antrenörlük yapıyorum. 24 kez gençler, 24 kez de büyükler kulüpler Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Bu zaten kırılması güç bir rekor. Şu anda da yine bu kampüs içerisinde olimpik halter düzeyinde tesisin altyapı çalışmaları bitti. Hatta meclisten onay da çıktı. Çok yakında bu tesisin içerisinde olimpik düzeyde bir halter salonunun inşaatına başlayacağız. Bunun da bir takım temelleri atıldı. Amacım burada önce tesisleşmeyi geliştirmek, daha sonra antrenör eğitimi ve sporcuların daha üst düzeyde, olimpik düzeyde hazırlık yapabilecekleri ortamların sağlanması. Ayrıca üst düzeyde bir antrenman sistemini geliştirmek. Bu konuda da altyapının hazır olduğunu söyleyebilirim. Aşağı yukarı 42 yıldır Ankara Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bu üniversitede halter ihtisas, halter seçmeli ders gibi derslere giriyorum. Dolayısıyla halter bütün günümü işgal ediyor. Sporun her aşamasını aslında gerek sporcu, gerek antrenör ve bilim adamlığı açısından bu konuda kendimi çoktan donanımlı olduğumu hissediyorum" ifadelerinde bulundu.



Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek tek erkek sporcu Muhammet Furkan Özbek'in ASKİ Spor altyapısından yetiştiğini vurgulayan Özel, konuşmasına şöyle devam etti;



"ASKİ Spor Kulübü bünyesinde çok vasıflı sporcuların istihdamını sağlıyoruz. Bunların spor yaşamlarının içerisinde bunlara maddi manevi her türlü desteği sağlıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki hemen hemen bu zamana kadar gelmiş geçmiş 30 yıla aşkın bir zaman içerisinde Türkiye spor yönetiminde yer alan antrenörlerin bir çoğu ASKİ Spor'un bünyesinden geçerek Türk sporunu hizmet etmektedir. Dolayısıyla bu kulübü biz bir okul olarak düşünebiliriz. Müessese kulüp olmasına rağmen, çok geniş anlamda hizmetler verebiliyoruz. Tesis, malzeme ve antrenör konusunda da bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz."





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