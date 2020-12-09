Raheem Sterling'den Webo'ya destek!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin Sebastian Colţescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söylemi hakkında açıklama yaptı.



İngiliz futbolcu, Medipol Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından "Yüksek sesle, ırkçılığa hayır!" paylaşımında bulundu.



Manchester City'de forma giyen Aymeric Laporte ise "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.



SAHA: "UEFA PAYLAŞIM YAP!"



Fransız eski futbolcu Louis Saha ise "Sahada sakin kaldıkları için Başakşehir'i ve diğer tüm futbolcuları kutlarım. Hatta onlara teşekkür etmek bile gerekir. UEFA 'Irkçılığa hayır' diye niye paylaşım yapmıyor" ifadelerini kullandı.



Claude Makelele: "Bir şey yapmanın tam da zamanıydı. PSG'li futbolcuları, Türk meslektaşlarının tepkisine destek olduğu için tebrik ediyorum."



