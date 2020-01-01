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Raheem Sterling: "Müthiş bir performans sergiledik"

İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Raheem Sterling, Hırvatistan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Raheem Sterling: 'Müthiş bir performans sergiledik'
İngiltere'nin Hırvatistan'ı EURO 2020'deki ilk maçında 1-0 yendiği karşılaşmada tek golü kaydeden Raheem Sterling, karşılaşmanın ardından konuştu.

Mutlu olduğunu belirten Sterling, "Harika hissediyorum. İlk maçımızda galibiyet almalıydık. Takım olarak bunu başardık, müthiş bir performans gösterdik" dedi.

Gol attığı için ayrıca sevinçli olduğunu söyleyen İngiliz oyuncu, "Bu stadın yanından geçerken hep kendime Wembley'de gol atmam gerektiğini söylüyordum. Bunu başardığımda inanılmaz şeyler hissettim" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Raheem Sterling'in gol attığı 11 maçı da kazandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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