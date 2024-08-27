Chelsea'de kadro dışı bırakılan Raheem Sterling, Manchester United ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. United, yalnızca kendi şartları doğrultusunda Jadon Sancho ile yapılacak bir takas ile anlaşmayı sürdürmek istiyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Manchester United'ın sportif direktörü Dan Ashworth, Salı günü Chelsea ile Sterling ve Sancho'nun takas edilmesini içeren sansasyonel bir paket üzerinde görüşmelere başladı. Premier Lig'de halen aktif olarak oynayan oyuncular arasında en çok gol atan üçüncü isim olan Sterling'in Chelsea'de ilk 11'de yer bulamaması, United'ın bu durumu kendi lehine çevirerek herhangi bir maliyet ödemeden transferi gerçekleştirmesi için fırsat sunuyor.



STERLİNG U21 TAKIMINDA ANTRENMAN YAPACAKTI



Chelsea'nin Sterling'in yeni kulübünde haftalık 300 bin sterlini aşan maaşının bir kısmını ödemesi bekleniyor. Sancho ise Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca'nın hücum seçeneklerine katkı sağlamak için isteniyor. Ayrıca, Sterling ile ilgilenen başka bir Avrupa kulübü daha bulunuyor. Geçen hafta Telegraph Sport, uygun bir anlaşma sağlanamaması durumunda Sterling'in Chelsea'nin 21 yaş altı takımıyla antrenman yapacağını bildirmişti.



DORTMUND'A KİRALANMIŞTI



Chelsea uzun süredir Sancho'yu takip ediyor. Londra doğumlu olan Sancho, Watford Akademisi'nde başladıktan sonra Manchester City, Borussia Dortmund ve United'a transfer oldu. Sezon başında Erik ten Hag'ın kadrolarına alınmayan Sancho, geçen sezon da teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Dortmund'a kiralanmıştı.



PERFORMANSI



Premier Lig'de Liverpool, Manchester City ve Chelsea'de forma giyen Sterling, toplam 379 maçta forma giyip 123 gol 62 asistlik bir performans sergilemişti.





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