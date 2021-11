Raheem Sterling'in bonservisi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin, Raheem Sterling için 50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli beklentisinde olduğu ifade edildi.



İngiliz medyasında yer alan haberlerde; City'nin, Barcelona'nın transfer hedefinde olduğu öne sürülen 26 yaşındaki futbolcu için, yaklaşık 50 milyon euro'luk bir bonservis beklediği kaydedildi.



İngiliz medyası ayrıca, bu sezon Foden, Kevin de Bruyne ve Grealish gibi isimlerin gölgesinde kalan ve takımda ikinci plana düşen Sterling'in, İspanya'da yaşamaya hevesli olduğunu ve bunu kulübünden gizlemediğini aktardı.



"BARCELONA HER ZAMAN İLGİ ÇEKİCİ"



Manchester City Menajeri Pep Guardiola da, geçtiğimiz haftalarda Sterling'in Barcelona ile adının geçmesi hakkında yorum yaptı. İspanyol menajer, Barcelona'nın futbolcular ve teknik adamlar için her zaman ilgi çekici bir kulüp olduğunu belirtirken, "Bu kulüp, bu şehir, tarih, teknik adamlar ve oyuncular için her zaman ilgi çekici. Dürüst olmak gerekirse oyuncularımızdan birisine ilgileri olup olmadığını bilmiyorum. Eğer oyuncularımızdan biriyle ilgileniyorsa, beni ikna edebilirse alabilirler" şeklinde konuştu.



2015'TE LIVERPOOL'DAN GELDİ



Manchester City, Rahhem Sterling'i 2015 yılında Liverpool'dan yaklaşık 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz futbolcu, 6 yılda City'de 307 maçta 116 gol atma başarısı gösterdi.





