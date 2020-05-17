Raheem Sterling: 'Geri dönmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız var'

İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, futbola yeniden başlamak için 4-5 haftaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.Sterling, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle ertelenen lige geri dönmek için sabırsızlandığını belirtti.Karantinanın ilk günlerinde oldukça garip hissettiğini kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "" ifadelerini kullandı.Kulüplerin ligi başlatmak için çalıştıklarını aktaran Sterling, bu konuda hükümetin onayını beklediklerini dile getirdi.Evde antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Manchester Cityli yıldız, "" değerlendirmesinde bulundu.