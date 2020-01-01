Ragnar Sigursson sözleşmesini feshetti

Kısa süre önce adı Trabzonspor ile anılan İzlandalı savunmacı Ragnar Sigurdsson, kulübü Rostov ile olan sözleşmesi feshetti.Rostov kulübünden yapılan açıklamada karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilirken 2018 Ocak'tan beri Rus kulübünde gösterdiği performans ve kaptanlık sebebiyle de teşekkür edildi. Bu gelişmelerin ardından ise gözler Trabzonspor'a çevrildi.İzlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Sigurdsson için anlaşma zemini arayan Trabzonspor'un oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bir süredir iddia ediliyordu...94 kez İzlanda Milli Takımı forması giyen Ragnar Sigurdsson 5 gol atarken hava toplarındaki etkinliği ile tanınıyor.