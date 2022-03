Ragbiye gönül veren kız öğrencilerin hedefi milli takım forması

Güç ve çeviklikten ziyade cesaretin ön planda olduğu sert bir spor olan ragbiye gönül veren liseli kız öğrenciler, ileride milli takım forması ve hakemlik hedefliyor.



İngiltere'nin Ragbi kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşmasıyla başlayan, 1823 yılından bu yana başta İngiltere olmak üzere Fransa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avusturalya'da çok popüler bir spor haline gelen ragbi, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı.



Sert bir spor olan ragbiyle öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tanışan liseli kız öğrenciler, kendilerini bu dalda her geçen gün geliştiriyor.



Trabzon'da geçen hafta düzenlenen Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği'ne katılan 16 kadın takımındaki öğrenciler, performanslarıyla göz doldurdu.



- Büke: "Milli takımda forma giymek istiyorum"



Ordu'dan Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ragbi takımı oyuncusu Sevgi Nur Büke, AA muhabirine, bu spora okulda hocalarının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.



Ragbinin kadınlar için sert bir spor dalı olduğuna işaret eden Büke, "Erkekler bu konuda daha iyi çünkü futbol oynadıkları için avantajlılar. Çok bilindik bir spor değil ama önü açık. Benden küçüklere ve büyüklere bu sporu tavsiye ediyorum. Bu sporda ilerleyip milli takımda forma giymek istiyorum." dedi.



Kocaeli Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcusu Dilara Aytekin ise takımlarının bir süre önce kurulduğunu belirterek, "Bu sporu çok sevdim. Kadınlar için sert bir spor olsa da oynarken keyif veriyor. İlk başlarda her yerimi morartıyordum ama artık alıştım. Tekvando ve karate sevenlerin de bu sporu seveceğini düşünüyorum." diye konuştu.



- Çelik: "Bu sporda ilerlemeyi düşünüyorum"



Kütahya Spor Lisesi sporcusu Rümeysa Çelik, ragbi ile bir yıl önce tanıştığını belirterek, "Çok mücadeleli bir spor dalı ancak alışınca zor gelmiyor. Düştükçe canınız acımıyor ve yerler çok yumuşak geliyor. İlk başta düştüğümüzde bir yerlerimiz acıyordu ama artık bu kadar düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Ragbinin gelecek vadettiğini dile getiren Çelik, "Takımım adına mutluyum. Daha çok yeniyiz ama inşallah ileride daha iyi oluruz. Bu sporda ilerlemeyi düşünüyorum. Sevdiğim bir spor dalı. İnşallah bu yönde iyi yerlere gelmeyi ve hakem olmayı istiyorum." şeklinde konuştu.



Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve milli takım sporcusu Oğuzhan Danışmaz, yeryüzünde geriye pas atılarak oynanan tek spor branşının ragbi olduğunu aktardı.



Ragbinin Amerikan futboluyla da karıştırıldığını belirten Danışmaz, "Ancak ondan çok farklı bir spor. Amerikan futbolunda her oyuncuya müdahale edilirken, ragbide topu alan oyuncuya müdahale ediliyor. Son yıllarda okullarda hocaların yönlendirmesiyle kadın takımları da kuruldu. Bu yıl düzenlediğimiz müsabakaya kadın takımlarının katılımının oldukça fazla olduğunu gözlemledik." açıklamasında bulundu.



Danışmaz, Trabzon'da düzenledikleri Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği'ne 22 ilden takımlarıyla katılan 560 öğrenciden 250'sinin kız olduğunu da sözlerine ekledi.





İLGİLİ VİDEO