'Ragbinin ülkemizde popülaritesi her geçen gün artmaktadır'

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, ragbinin okul sporlarına dahil edilmesinin ardından branşın bilinirliğinin arttığını söyledi.



Beyzbol, softbol ve korumalı futbol branşlarını da bünyesinde bulunduran Ragbi Federasyonunun başkanı Murat Pazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Türkiye'de ragbinin ilklerini yaşamak yönetimimizin dönemine denk geldi. Erkekler ve kadınlar Avrupa ikincilikleri elde ederek klasman yükselttik. Bu sırada altyapının öneminin farkındaydık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı genişleterek 18 yaş altı takımları kurduk. Okul sporlarına branşlarımızın dahil edilmesiyle ragbinin ülkemizde bilinirlik ve popülaritesi her geçen gün artmaktadır." dedi.



Ragbi denilince akla ilk olarak İngiltere'nin ardında da Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa ve Gürcistan'ın geldiğini ifade eden Pazan, Türkiye'nin 3 yıldır Avrupa sıralamasında ilk ikide yer aldığını aktardı.



Federasyonun ilk dönem organize ettiği faaliyetlere katılımın beklemedikleri düzeyde yüksek olduğunu vurgulayan Pazan, "Her geçen gün bizim branşlarımızı yapan yeni takımlar ve yeni şehirleri aramıza dahil ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ragbi kadın, erkek her yaşta oynanabilecek bir spordur. İlk faaliyetlerde sınırlı sayıda okul ve sporcu vardı. Ancak 2019 yılı Türkiye Şampiyonası'nda 900 sporcunun mücadele etmesi en büyük gurur kaynağımız oldu." diye konuştu.



Federasyonun Avrupa Ragbi Birliğinin ardından Dünya Ragbi Birliği üyesi de olduğuna dikkati çeken Pazan, şöyle devam etti:



"Avrupa Ragbi Birliği üyeliği Türk ragbisine sınırlı çerçevede imkan sunuyorken Dünya Ragbi Birliği üyesi olmanın avantajları oldukça fazla. Üyelik için tamamlanması gereken kriterleri büyük ölçüde tamamladığımız için ve ragbi de ülke olarak güçlü olduğumuz için üye ülkeler arasında yerimizi aldık."



"Tescil kararıyla sezonumuzu noktaladık"



Başkan Pazan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonu tescil ettiklerini dile getirdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının aldığı tüm önlem ve tedbirleri federasyon olarak yakından takip ettiklerini vurgulayan Pazan, "İstişareler doğrultusunda kulüplerimiz ve sporcuların katılımı, yapılan anket ve saydam çalışmayla önce erteleme ardından tescil kararı alarak sezonumuzu noktaladık." ifadelerini kullandı.



Pandemi sürecinde milli takım sporcularının uzaktan antrenman modeliyle çalışmalarına devam ettiğini aktaran Pazan, "Federasyon olarak üzerimize düşen bu süreçte sporcularımızı zinde tutmak adına on-line antrenmanlar yaptık." diye konuştu.



- Başkan adaylığı



Murat Pazan, federasyon başkanlığına yeniden adaylığına ilişkin "Altyapı çalışmalarını meyvesini uzun soluklu alacağımız varsayımıyla yaptık. Tabii ki insan ektiği, diktiği meyveyi görmek ve tatmak ister. Bu doğrultuda milli takımlarımızı olimpiyatlarda izlemek ve başarılarını görmek isterim." ifadelerini kullandı.



Yönetimine talip olurken 4 yıllık planlama ile yola çıktıklarını dile getiren Pazan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önceliğimiz sporcular ve kulüpler olarak güçlü ve altyapıları oluşmuş bir sistem oluşturmaktı. Birçok hedefimizi gerçeğe dönüştürdük. Eksiklerimizi tamamlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Uzun soluklu planlamalar çerçevesinde bir yol haritası oluşturacağız. Çok çalışacağız ve yorulacağız. Bileceğiz ki yorulmak güzeldir, bu yol aldığınız anlamına gelir."