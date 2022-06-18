Ragbici milliler İtalya'ya diş geçiremedi

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi çeyrek final maçında İtalya'ya 12-5 yenildi.



Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonun ikinci etap ilk maçında Norveç'e kaybeden kadın milliler, ikinci maçında Danimarka'yı mağlup etti.



Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında İtalya'ya 27-5 yenilmesine karşın çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek final mücadelesinde İtalya'ya bu kez 12-5 kaybederek elendi.





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