Ragbici milliler İtalya'ya diş geçiremedi

Avrupa Ragbi Trophy Serisi çeyrek final maçında İtalya ile karşılaşan 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ragbici milliler İtalya'ya diş geçiremedi
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18 Haziran 2022 17:13
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Ragbi Trophy Serisi çeyrek final maçında İtalya'ya 12-5 yenildi.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki organizasyonun ikinci etap ilk maçında Norveç'e kaybeden kadın milliler, ikinci maçında Danimarka'yı mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında İtalya'ya 27-5 yenilmesine karşın çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek final mücadelesinde İtalya'ya bu kez 12-5 kaybederek elendi.

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