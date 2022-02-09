Ragbi Federasyonunun 'Z kuşağı' çalışmaları

Türkiye Beyzbol Softbol Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Z kuşağının tercih ettiği branşlar arasında olduklarını belirterek "44 farklı üniversitede varız." dedi.



AA Spor Sohbetleri'ne konuk olan Murat Pazan, federasyonun 4 branşta faaliyetlerinin olduğunu vurgulayarak "Z kuşağının tercih ettiği branşlar arasındayız. 44 farklı üniversitede varız. Branşlarımız Z kuşağı tarafından son zamanlarda daha fazla rağbet görüyor." diye konuştu.



Federasyonda kendileri göreve başlamadan önce altyapının olmadığını dile getiren Pazan, "Bakanlığımız bizi okul sporları bünyesine dahil etti. Okul sporlarında yarışacağız. Anadolu Yıldız Ligi var. Bizde tek eksik altyapıydı. Devşirme sporcularla ve bu sporla ilk kez karşılaşanlarla başlanmıştı. Şimdi altyapı da oluşuyor ve zamanla istediğimiz seviyeye geleceğine inanıyorum. Z kuşağı tamamen dijitale döndü. Kimsenin yapmadığını yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.



Bünyelerindeki branşların üniversitelerde rağbet görmesinin kendileri açısından avantaj olduğunu kaydeden Pazan, şöyle devam etti:



"Herkesin var olmak istediği yer üniversiteler. 44 üniversitede Amerikan futbolu takımımız ve o kadar da ragbi takımımız var. Yani kampüslerde bizim branşlarımız var. Üniversite okuyan insanların bulunduğu bir yer. 44 farklı üniversitede Amerikan futbolu takımı kurulması kolay değil. Bunun için biz çok enerji sarf etmedik. Zaten Z kuşağı farklı şeyler istiyor ve kendi kendilerine kurdular, takımlar oluştu diyebiliriz. Bugün hemen hemen bütün üniversitelerde biz varız. Z kuşağı farklılık istiyor. Biz de onlara bir şeyler sunmaya çalışıyoruz."



- Türk kadın güreşi örneği



Murat Pazan, olimpiyata gitmenin hatta madalya almanın hayal olmadığını belirterek Türk kadın güreşini örnek gösterdi.



Güreş kökenli olduğuna dikkati çeken Pazan, "Kadın güreşi kurulurken uluslararası müsabakalarda 30-35 saniye ayakta durulabiliyorsa başarılı sayılıyordu. Şimdi olimpiyat madalyaları gelmeye başladı. Bunlar 10 senede gelişen şeyler. 4 yılda olimpiyat seviyesine çıkabiliyorsak kota da alınır madalya da alınır." değerlendirmesini yaptı.



Yatırım yapılması durumunda karşılığının da alınacağını kaydeden Pazan, "Bu iş yatırıma endeksli, ne kadar yatırım yaparsanız karşılığı bir gün pozitif olarak dönecektir. Tesisleşme çok önemli tarihimizde ilk kez Ankara Kızılcahamam'da branşlarımıza yönelik saha oluşturuluyor. Sayın Bakanımızın sayesinde yapılan bu yüksek irtifa kamp merkezini temmuzda teslim alacağız." diye konuştu.



Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türkiye kökenli insan bulunduğuna dikkati çeken Pazan, "Sadece Almanya'da 3 milyona yakın Türk var. Bunların içinde ragbi oynayanlar var, biliyoruz. ABD'nin Tokyo'daki ragbi kadın takımının kaptanı Türk kökenli bir sporcu. Takımımız buralardan takviye edersek hiçbir şey uzak değil." diyerek sözlerini tamamladı.





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