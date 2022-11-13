Ragbi Federasyonu Başkanı gençlerle bir araya geldi!

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Mardin'de üniversiteli gençlerle bir araya geldi.



Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Murat Pazan, başta ragbi olmak üzere tüm spor branşlarını Anadolu'da yaymak istediklerini söyledi.



Mardin'in başarılı bir spor kenti olduğunu aktaran Pazan, "Mardin Gençlik Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'i makamında ziyaret ettik. Çok verimli görüşmelerimiz oldu. Öte yandan bir dizi ziyaretler kapsamında Mardin'de bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Gülşen Orhan hanımefendi ile birlikte üniversiteli gençlerimizle de bir araya geldik. Çok güzel bir akşam geçirdik. Gülşen hanım sağ olsun sportif konularda çok duyarlı. Bize hep destek oldu. Kendisine, ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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