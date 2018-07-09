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Rafael'den Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın ilgilendiği sağ bek Rafael, gelecek sezonda da Lyon forması giymek istediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rafael'den Beşiktaş'a kötü haber
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09 Temmuz 2018 20:46
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Lyon'un sağ beki Rafael, kulübün televizyonuna bir röportaj verdi.

Bir süredir Beşiktaş ile anılan Rafael, yeni sezonda da Lyon forması giymek istediğini dile getirdi.

Brezilyalı yıldız kalmak istediğini ''Burada çok mutluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bir an önce 100. maçına çıkmak istiyorum (Rafael Lyon formasıyla 98 maça çıktı.) Lyon'da devam etmek ve başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Rafael transfer iddialarının sorulması üzerine ''Lyon'da kalmak istiyorum çünkü hayatım burada. Futbolda ne olacağını bilemeyiz ama benim amacım Lyon'da kalmak'' dedi.

2015'ten bu yana Lyon forması giyen Rafael, geçen sezon Fransız ekibiyle 31 resmi maça çıktı.



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