Rafael Varane'dan Ronaldo itirafı!

Manchester United'ın savunma oyuncusu Rafael Varane, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafael Varane'dan Ronaldo itirafı!
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14 Mayıs 2023 17:29
Manchester United'ın savunma oyuncusu Rafael Varane, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.

Varane yaptığı açıklamada, "Ronaldo'dan çok şey öğrendim. Her ayrıntıya dikkat eden bir oyuncuydu." dedi.

Ayrıca, "Her antrenmanda, her maçta büyük bir motivasyonu var. Kendinden her zaman emin bir şekilde daha fazlasını isteyen biri." ifadelerini kullandı.

Fransız savunma oyuncusu Real Madrid ve Manchester United'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giydi.

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