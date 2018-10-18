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Rafael Nadal'dan Fatih Terim'e sürpriz hediye

İspanyol raket Rafael Nadal, imzalı formasını Fatih Terim'e hediye etti.

Kaynak: Sporx.com
Rafael Nadal'dan Fatih Terim'e sürpriz hediye
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18 Ekim 2018 16:33
Tenis dünyasının en önemli isimlerinden olan Rafael Nadal'dan Fatih Terim için sürpriz bir paylaşım geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rafael Nadal'dan kendisine gönderilen hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, İspanyol rakete teşekkür etti.

Futbolla da yakından ilgilenen ve Real Madrid taraftarı olan Rafael Nadal, imzalı formasını ''Fatih Terim'e en iyi dileklerimle'' yazarak gönderdi. Terim de sosyal medya hesabından Nadal'a ''Çok teşekkürler'' mesajını yolladı.

İşte Rafael Nadal'dan Fatih Terim'e gelen hediye...





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