  •  
    Ersun Yanal da onayladı Başakşehir'e bir telefon
  •  
    Bedavaya transfer için SADECE 9 GÜN kaldı!..
  •  
    F.Bahçe 8 flaş transfer için yine masaya oturdu
  •  
    Dubai'de İKİ YILDIZ avı! Aynı oteldeler, G.Saray..
  •  
    Fenerbahçe anlaştı ama G.Saray inat etti, o para!

Rafael Nadal yarı finalde

Nadal, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı olduğu Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Tiafoe'yu 3-0 yenerek yarı finalde 14 numaralı seribaşı Tsitsipas'ın rakibi oldu

Kaynak: AA
Rafael Nadal yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2019 15:21
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Frances Tiafoe'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 2009 şampiyonu Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 39. basamağındaki Frances Tiafoe arasındaki tek erkekler çeyrek final maçıyla tamamlandı.

Nadal, kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan Tiafoe'yu 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 6. kez yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi, son şampiyon Roger Federer'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ile yarı finalde karşılaşacak.

Djokovic ve Serena Williams korta çıkacak
Yarınki çeyrek final maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori, 16 numaralı seribaşı Milos Raonic de 28 numaralı seribaşı Lucas Pouille ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 6 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams mücadele edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için