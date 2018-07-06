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Rafael Nadal ve Novak Djokovic, 3. tura rahat yükseldi!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafael Nadal, Mikhail Kukushkin'i 3-0 geçerek adını 3. tura yazdırdı. Djokovic ise Zeballos'u aynı skorla mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Rafael Nadal ve Novak Djokovic, 3. tura rahat yükseldi!
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05 Temmuz 2018 17:44
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın dördüncü gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep üçüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ikinci turunda dünya klasmanında 77. sırada yer alan Kazak Mikhail Kukushkin ile karşılaşan İspanyol tenisçi Nadal, 2 saat 23 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Wimbledon'da üç şampiyonluğu bulunan 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Horacio Zeballos'u 6-1, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek zorlanmadan bir üst tura adını yazdırdı.

5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro, İspanyol Feliciano Lopez'i 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçti.

Cilic ve Wawrinka'dan erken veda
Tek erkeklerde günün sürpriz sonuçları 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Stan Wawrinka'dan geldi.

Cilic, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 öne geçtiği maçta dünya 82 numarası Arjantinli Guido Pella'ya sonraki setleri 6-4, 7-6 ve 7-5 kaybederek ikinci turda turnuvaya veda etti.

Wawrinka ise İtalyan Thomas Fabbiano'ya 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Halep, set vermeden turladı
Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen ay Fransa Açık'ta yaşayan Rumen Simona Halep, ikinci turda Çinli rakibi Saisai Zheng'i 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Son şampiyon Muguruza elendi
Tek kadınlarda son şampiyon İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda dünya klasmanında 47. sırada yer alan Belçikalı Alison van Uytvanck ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kazanarak öne geçen 3 numaralı seribaşı Muguruza, üstünlüğünü sonraki setlere taşıyamadı. 24 yaşındaki Van Uytvanck, 6-2 ve 6-1'lik setlerle güçlü rakibini 2-1 yenerek turnuva dışında bıraktı.



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