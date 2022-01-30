Rafael Nadal tarihi rekoru kırdı!

5.5 saati geçen Avusralya Açık tek erkekler finalini Daniil Medvedev'e karşı 2-0 geriden gelip kazanan Rafael Nadal, tarihin en çok grand-slam kazanan erkek tenisçisi oldu.

Abone Ol
Rafael Nadal tarihi rekoru kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2022 16:53
Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde Rus tenisçi Daniil Medvedev'i 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek tarihin en çok grand-slam kazanan erkek tenisçisi rekorunu elde etti.

İlk sette 2 kez servisi kırılan Nadal, 6-2'lik skorla yenildi. 84 dakika süren ve büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette tie-break ile kazanan Daniil Medvedev oldu.

Üçüncü sette karşılıklı servis kırmaların ardından Rafael Nadal, 6-4 kazanarak maçın içinde kaldı. Dördüncü sette de 6-4 kazanan Nadal eşitliği yakaladı.

Son sette rakibinin servisini kıran Rafael Nadal, 6-4 kazanarak 21. grand-slam şampiyonluğunu elde etti ve tarihin en çok grand-slam kazanan erkek tenisçisi oldu.

DETAYLAR BİRAZDAN...

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.