Rafael Nadal tarihi rekoru kırdı!

Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde Rus tenisçi Daniil Medvedev'i 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek tarihin en çok grand-slam kazanan erkek tenisçisi rekorunu elde etti.



İlk sette 2 kez servisi kırılan Nadal, 6-2'lik skorla yenildi. 84 dakika süren ve büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette tie-break ile kazanan Daniil Medvedev oldu.



Üçüncü sette karşılıklı servis kırmaların ardından Rafael Nadal, 6-4 kazanarak maçın içinde kaldı. Dördüncü sette de 6-4 kazanan Nadal eşitliği yakaladı.



Son sette rakibinin servisini kıran Rafael Nadal, 6-4 kazanarak 21. grand-slam şampiyonluğunu elde etti ve tarihin en çok grand-slam kazanan erkek tenisçisi oldu.



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