Rafael Nadal, 3-0 ile 4. tura yükseldi!

Wimbledon'da Nadal, 3-0'lık maçlara devam ediyor. Dünya 2 numarası Rafael Nadal, Alex de Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi ve 4. tura yükseldi.
Tek erkeklerde favoriler 5. günde de yoluna devam etti. Milos Raonic, Novak'ı 3-1 ile geçerken Juan Del Petro, Paire'yi 3-0 mağlup etti ve 4. tura kaldı.
DÜNYA 1 NUMARASI ELENDİ!
Öte yandan kadınlarda dünya 1 numarası Simona Halep, Tayvanlı Su-Wei Hsieh'ye 2-1 yenildi ve günün en büyük sürprizine imza attı.
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Tek erkeklerde favoriler 5. günde de yoluna devam etti. Milos Raonic, Novak'ı 3-1 ile geçerken Juan Del Petro, Paire'yi 3-0 mağlup etti ve 4. tura kaldı.
DÜNYA 1 NUMARASI ELENDİ!
Öte yandan kadınlarda dünya 1 numarası Simona Halep, Tayvanlı Su-Wei Hsieh'ye 2-1 yenildi ve günün en büyük sürprizine imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın