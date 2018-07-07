Rafael Nadal, 3-0 ile 4. tura yükseldi!

Wimbledon'da Nadal, 3-0'lık maçlara devam ediyor. Dünya 2 numarası, Alex de Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi ve 4. tura yükseldi.Tek erkeklerde favoriler 5. günde de yoluna devam etti.c, Novak'ı 3-1 ile geçerken, Paire'yi 3-0 mağlup etti ve 4. tura kaldı.Öte yandan kadınlarda dünya 1 numarası Simona Halep, Tayvanlı Su-Wei Hsieh'ye 2-1 yenildi ve günün en büyük sürprizine imza attı.