Rafael: 'Leipzig'i yenmek imkansız değil'

Başakşehir'in yeni transferi Rafael, Trabzonspor maçını değerlendirdi.



Galibiyetin kendileri için kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Rafael, "Takıma yavaş yavaş adepte oluyorum ve berabere oynamaya da alışıyoruz. Açıkcası lige iyi başlamadık, mağlubiyetler aldık ve artık kazanmamızın zamanı gelmişti. Kendi adıma çok mutluyum, kazandığımız için ayrıca mutluyum. Trabzonspor karşısında çok iyi bir performans sergiledik" dedi.



Leipzig ile oynanacak maçı da yorumlayan Rafael, "Leipzig karşısında elimizden geleni yapacağız, imkansız diye bir şey yok! Leipzig'i yakından tanıyorum ve onlara karşı kazanabiliriz. Bugünkü oyunu oynarsak Leipzig'e karşı da şansımız var, neden olmasın" şeklinde konuştu.



