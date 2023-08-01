Rafael Leao: 'Milan, Şampiyonlar Ligi'ni veya Ballon d'Or'u kazanmak için doğru kulüp''

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao, Milan'daki performansı ve gelecek sezona dair açıklamalarda bulundu.



"Milan, Şampiyonlar Ligi'ni veya Ballon d'Or'u kazanmak için doğru kulüp''



ESPN'ye konuşan Portekizli yıldız Leao kendisini geçmişten daha olgun hissettiğini belirterek, ''Lig şampiyonluğu kazanma hedefime ulaşmamda bana yardımcı oldular. İyi performans gösteren bir oyuncu olarak büyümeme yardımcı oldular. Şimdi kendimi geçmişten daha olgun hissediyorum, takımda bir lider görevindeyim. Kulüp bana sezonun her maçını kazanma fırsatı veriyor. Milan'ın kariyerime devam etmek ve Şampiyonlar Ligi ya da Ballon d'Or kazanmak gibi diğer hedeflere ulaşmak için doğru kulüp olduğunu düşünüyorum." dedi.



Gelecek sezon hakkında yorum yapan Leao, "Bu yıl özellikle hücum ve orta sahada daha fazla seçeneğimiz olacağını düşünüyorum. Geçen sezon bizde bu kadar seçenek yoktu. Inter'e karşı oynanan çift kafalı maçta, çok değiştikleri ve yedek kulübesinden girip fark yaratabilen oyunculara sahip oldukları gerçeğinden dolayı sıkıntı yaşadık. Bu sezon ise roller değişti, kulüp Pulisic, Loftus-Cheek ile harika transferler yaptı. Bu oyuncular takımın seviyesini yükseltiyor ve onları aramızda görmekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Yeni transfer Pulusic içinde değerlendirmede bulunan Portekizli yıldız Pulisic için ''Pulisic'i hem Borussia Dortmund'da hem de Chelsea'de gördüm. Sevdiğim bir oyuncu çünkü bir veya iki oyuncuyu geçebiliyor, sol ayağı ve sağ ayağıyla aynı şekilde şut atıyor, çok hızlı.'' yorumunda bulundu.



