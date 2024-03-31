Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, geleceği için gelen sorunun ardından açıklamalarda bulundu.



Geleceğin ne getireğini bilmediğini söyleyen Portekizli yıldız, daha önce olduğu gibi yine Milan'da mutlu olduğunu kaydetti.



"RAHAT VE MUTLU HİSSEDİYORUM"



Leao, "Milan ile sözleşmem var ve şu anda kalbim ile aklım burada. Her zaman söylediğim gibi Milan benim evim. Burada kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum" sözlerini sarf etti.



PSG'nin, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Kylian Mbappe'nin yerini 24 yaşındaki Leao ile doldurmak istediği öne sürülmüştü.



Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Leao, bu sezon İtalyan ekibinde çıktığı 37 maçta 11 gol attı ve 12 asist yaptı.



