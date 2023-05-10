Rafael Leao imzayı atıyor

Milan, Portekizli oyuncusu Rafael Leao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Rafael Leao imzayı atıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 19:42
İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi.

Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı.

Bu sezon Milan'da 44 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery