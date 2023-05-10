Rafael Leao imzayı atıyor

İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalıyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi.
Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı.
Bu sezon Milan'da 44 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol attı ve 10 asist yaptı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi.
Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı.
Bu sezon Milan'da 44 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol attı ve 10 asist yaptı.
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