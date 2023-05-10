Rafael Leao imzayı atıyor

İtalya Serie A takımlarından Milan, Rafael Leao ile yeni sözleşme imzalıyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Leao ile 4 yıllık sözleşme uzatma için anlaşma sağladığı belirtildi.



Leao'nun yeni sözleşmesinde maaşında önemli bir artış olacağı ve yıllık net 7 milyon euro alacağı aktarıldı.



Bu sezon Milan'da 44 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol attı ve 10 asist yaptı.





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