Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Rafael, Botafogo'da oynama hayaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Başakşehir ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan Rafael, Brezilya basınına konuştu. Rafael "Botafogo'da oynayabilirim. Bu benim hayalim" açıklamasını yaptı.



30 yaşındaki Brezilyalı isim "Bir söz vermeyeceğim. Çünkü söyledikleriniz bir şekilde olmayınca insanlar size kızabiliyor. Hayatın akışına bırakıyorum. Benim hayalim bir gün Botafogo'da oynamak. Emin olun ki Botafogo'ya gidersem, takıma yardımcı olacağım. Eğer Botafogo'ya imza attıktan sonra takıma katkı sağlayamazsam bunu söylerim ve sonra da emekli olurum. Ancak Botafogo hayalim hala var." dedi.



