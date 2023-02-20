Rafael Benitez: 'Şampiyonlar Ligi'nin efsane maçı İstanbul'daki finaldir'

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un efsane teknik direktörü, 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili açıklamalarda bulundu.İstanbul'da oynanan 2015 yılındaki finalde Liverpool, Milan karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapadıktan sonra ikinci yarı maçı 3-3'e getirmiş ve penaltılarda kupayı kaldırmıştı.62 yaşındaki İspanyol teknik adam, o dönem Milan'ın başında olan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ve finalle ilgili görüşlerini dile getirdi.Rafael Benitez "" diye konuştu.Benitez konuyla ilgili olarak ayrıca "" dedi.Öte yandan Rafael Benitez, bir dönem çalıştırdığı İtalyan takımı Napoli'yi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri olarak gördüğünü açıkladı.