Rafael Benitez istedi; Çinliler, Fenerbahçe'den alıyor

Fenerbahçe'den Jailson'un Çin'e transferi için geri sayım var! Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.



Çin ekiplerinden Dalian Pro'nun talip olduğu Jailson ve menajeri görüşmeleri sürdürüyor. İdmanlara da katılmaması için izin verilen Brezilyalı ön liberonun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacağı kaydedildi.



Sarı lacivertliler bu satıştan 4-5 milyon euro civarında bonservis geliri bekleniyor. Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro takımında Salomon Rondon, Marek Hamsik gibi önemli isimler var.



Jailson'a en az 4 milyon euro ödenmesi halinde kulüp tarihinin en çok para ödenen 10. oyuncusu olacak



