Rafael Benitez istedi; Çinliler, Fenerbahçe'den alıyor

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı ismi Jailson'a Dalian Pro'nun transfer teklifi yaptığı ifade edilirken artık anlaşma bekleniyor

Rafael Benitez istedi; Çinliler, Fenerbahçe'den alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 10:47
Fenerbahçe'den Jailson'un Çin'e transferi için geri sayım var! Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

Çin ekiplerinden Dalian Pro'nun talip olduğu Jailson ve menajeri görüşmeleri sürdürüyor. İdmanlara da katılmaması için izin verilen Brezilyalı ön liberonun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Sarı lacivertliler bu satıştan 4-5 milyon euro civarında bonservis geliri bekleniyor. Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro takımında Salomon Rondon, Marek Hamsik gibi önemli isimler var.

Jailson'a en az 4 milyon euro ödenmesi halinde kulüp tarihinin en çok para ödenen 10. oyuncusu olacak



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için